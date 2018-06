Jesse Lingard zelebriert Goal mit «Fortnite»-​​Tanz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntag gewann England sein WM-Gruppenspiel gegen Panama mit 6:1. Das Resultat sorgte für Aufsehen, weil es der bislang höchste Sieg einer englischen Mannschaft an einer Weltmeisterschaft war. Gamern fiel jedoch noch etwas anderes auf: Nach seinem Treffer legte der Mittelfeldspieler Jesse Lingard von Manchester United ein kleines Tänzchen hin. Dieses war für jeden Spieler des Mega-Hits «Fortnite» sofort als Hype-Tanz erkennbar. Es ist also gut möglich, dass Lingard die Bewegungen im Spiel gelernt hatte.

Ob Lingard selber «Fortnite» spielt, ist nicht bekannt. Viele seiner Teamkameraden sind jedoch begeisterte Fans. Harry Kane, der als hkane93 aktiv ist, soll seit seiner Ankunft in Russland schon über 100 Runden «Fortnite» gespielt haben, wie Dailystar.co.uk berichtet.

Viele Fans unter Top-Fußballern

Auch Dele Alli und Kieran Trippier würden die freie Zeit zwischen Trainings und Spielen meist mit dem Game verbringen. Trippier sagte in einem Interview, dass ganze neun Spieler der englischen Mannschaft «Fortnite» spielten.

So sieht der Hype-Tanz im Spiel selber aus. (Video:Youtube/PunchNshoot)

Beim diesjährigen Europa-League-Finale zeigte auch Antoine Griezmann von Atlético Madrid, dass er ein Fan ist: Er vollführte den Take-The-L-Tanz, der ebenfalls aus «Fortnite» bekannt ist. Für die Spieleentwickler dürfte es wohl ein Segen sein, dass so bekannte Sportler in der Weltöffentlichkeit ihr Game anpreisen.

Griezmann jubelt mit dem Take-The-L-Tanz. (Video: Youtube/Zato123Calcio)

Auch bei den Amateuren des FC Bayern II ist «Fortnite» offenbar beliebt:

(L'essentiel/swe)