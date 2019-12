Dieser schwarze Klotz ist die neue Super-​​Xbox

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Geheimnis ist gelüftet: Die nächste Microsoft-Konsole trägt den Namen Xbox Series X und erscheint pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Game-Awards-Zeremonie in der Nacht auf Freitag.

«Die Xbox Series X wird unsere schnellste und leistungsstärkste Konsole und neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzen», schreibt Xbox-Chef Phil Spencer in einem Blog-Eintrag. «Das industrielle Design ermöglicht es uns, die vierfache Rechenleistung der Xbox One X auf leise und effiziente Weise zu liefern.» Die klobige Konsole soll sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden können.

Bis zu 8K-Auflösung

Zu den technischen Details hält man sich recht bedeckt, doch Microsoft verspricht 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde, freilich ohne zu verraten, auf welche Games sich diese Angaben beziehen. Sogar 120 FPS oder 8K-Auflösung sollen möglich sein. Zudem soll eine SSD dafür sorgen, dass Ladezeiten «praktisch eliminiert» werden.

Passend dazu wurde auch ein Vorzeige-Game für die neue Konsole vorgestellt: Senua's Saga: Hellblade II vom Entwicklerstudio Ninja Theory. «Das Material im Trailer wurde in der Spielengine aufgezeichnet und spiegelt die Leistungsfähigkeit der Xbox Series X wider, die Entwicklern zur Verfügung steht, um neue Universen, Erfahrungen und Spiele auf eine Weise zu liefern, die Sie sich nie vorgestellt haben», so Spencer.

(L'essentiel)