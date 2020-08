Apple und Google werfen «Fortnite» aus den Stores

Apple hat das erfolgreiche Spiel «Fortnite» aus dem App-Store gekickt, Google aus dem Play Store. Der Grund dafür: Spielehersteller Epic führte ein eigenes Bezahlsystem ein. Mit diesem wurden die In-Game-Gebühren von Apple und Google umgangen. Wie Apple in einer Mitteilung schreibt, verstößt dies gegen die Richtlinien des Unternehmens. Im Statement heißt es: «Die Richtlinien gelten für jeden Entwickler, der digitale Waren oder Dienstleistungen verkauft.»

Epic selber hat inzwischen eine Klage gegen den US-Technologieriesen Apple eingereicht und wirft ihm Missbrauch seiner Marktstellung vor. Epic strebt keinen Schadenersatz an, sondern eine einstweilige Verfügung, die Konsequenzen für einige von Apples App-Store-Praktiken haben könnte. Eine Klage gegen Google könnte folgen. Dort gibt man Sicherheitsgründe als Grund für den Schritt an, Spieleentwickler müssten sich an einheitliche Richtlinien halten, die den Store sicher für Nutzer machen.

Zudem setzt Epic auf seine starke Community und rief den Hashtag #FreeFortnite ins Leben. Epic beruft sich auf das Kartellgesetz, da sich der App-Store als Monopol etabliert hat. Mit dem neuen Bezahlsystem hätten die Nutzer weniger zahlen müssen, da die Preise für In-Game-Käufe gesunken wären. Man hätte die Gebühren, die man zuvor an Apple entrichtet hat, den Kunden erspart. Das heißt, ein In-Game-Kauf im Wert von zuvor 10 Euro wäre beim Fortnite-System nur noch 7 Euro gewesen.

(L'essentiel)