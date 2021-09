In «Fortnite» kommt bald ein Batman-​​Event

Im Oktober dürfen wir uns auf ein weiteres Crossover zwischen Epic Games und DC Comics freuen. Präziser gesagt kommt Batman zurück in die «Fortnite»-Welt. Dies wurde in einem Trailer von DC-Fandome bestätigt. Für die DC-Fans gibt es am 16. Oktober ein großes Live-Event, welches auf dcfandome.com gestreamt wird. Wir dürfen damit rechnen, dass das Crossover in diesem Zeitraum stattfinden wird, also Mitte Oktober.

Wir dürfen viel Content von diesem Event erwarten. Es wird sicher verschiedene Skins und andere Accessoires im Shop zum Kaufen und Erspielen geben. Darüber hinaus könnten exklusive Trailer zum neuen Batman-Film gezeigt werden. Dies sind im Moment noch alles Spekulationen, aber Epic Games wird uns sicher nicht enttäuschen.

Nicht die erste Kooperation

Epic Games und DC scheinen sich zu mögen, denn es handelt sich bereits um die zweite Kooperation in diesem Jahr. Beim letzten Mal wurden mehrere Skins veröffentlicht, darunter Skins von Batman und Suicide Squad. Dabei standen die Comics von DC im Vordergrund. Beim neuen Event soll sich jedoch alles nur um Batman drehen. Wir dürfen gespannt sein, was alles auf uns zukommen wird.

(L'essentiel/nicik_01)