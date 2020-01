«Captain Tsubasa» erscheint auf Konsole und PC

Der Platzhirsch unter den Fußball-Simulationen, die «Fifa»-Reihe, bekommt Konkurrrenz. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Tsubasa Ohzora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi und Co. Das Spiel «Captain Tsubasa: Rise of New Champions» hat – wie seine Anime-Vorlage auch – mit Realismus wenig am Hut. Dennoch dürfte das Game bei den Fans der Serie einschlagen wie eine Bombe.

Der Hersteller Bandai Namco veröffentlicht das Spiel gleich auf drei Plattformen: An die PC-Spieler wurde ebenso gedacht, wie an die Besitzer einer Playstation 4 oder einer Nintendo Switch. Die Optik und die Stimmung des Spiels folgen der in der Serie. Spezialeffekte und die berühmten Techniken, wie Hyugas «Tigerschuss» sind natürlich auch dabei.

Ob das Spiel tatsächlich mehr zu bieten hat als Nostalgie, wird sich noch in diesen Jahr zeigen. Baindai Namco hat das Spiel für 2020 angekündigt, ohne ein genaues Datum der Veröffentlichung zu nennen.

(sw/L'essentiel)