Epic zeigt fotorealistisches «Matrix»-​​Game

Im Rahmen der Game Awards hat das Entwickler-Studio Epic eine neue Tech-Demo auf Basis seiner leistungsstarken «Unreal Engine 5» gezeigt, die die Kinnladen nach unten schnellen lässt. Konkret entführt der Spiele-Schnipsel in eine rasante Highway-Verfolgungsjagd im «Matrix»-Universum, dessen Macher von der Power der Grafik-Engine offensichtlich ebenfalls beeindruckt waren. So sind auch die Hauptdarsteller Keanu Reeves und Carrie Anne Moss an dem Clip beteiligt. Die «Unreal Engine» wird mittlerweile auch in Hollywood-Produktionen genutzt.

Besitzer einer Xbox Series-X oder einer Playstation 5 können die Tech-Demo sogar sofort runterladen und aktiv spielen.

(dm/L'essentiel)