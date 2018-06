Einkaufswagen sorgen bei «Fortnite» für rote Köpfe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Hit-Spiel «Fortnite» sind die Einkaufswagen innerhalb kurzer Zeit zu Fan-Lieblingen avanciert. Erstmals wurden sie am 30. Mai in das Spiel integriert. Sie sorgen für einen Speed-Boost und können allein oder auch mit anderen Spielern genutzt werden. Das Problem: Die Spieler finden andauernd neue Möglichkeiten, um die Wagen zu missbrauchen und so unter die «Fortnite»-Map abzutauchen.

Von dort aus können sie andere Spieler eliminieren, ohne dass ihnen selbst etwas passiert. Das hat dazu geführt, dass die Wagen vom Entwickler im letzten Monat mehrfach deaktiviert wurden. Die Wagen stellen Epic Games laut Theverge.com vor ein Dilemma: Der Entwickler kann den Gegenstand unmöglich permanent blockieren, ohne den Unmut der Fans auf sich zu ziehen. Das Katz-und-Maus-Spiel dürfte noch eine Weile andauern.

(L'essentiel/dpa)