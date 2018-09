Gamer-​​Oma (82) entzückt Tausende auf Youtube

Man sollte sich sein inneres Kind auch im Alter bewahren. Eine, die das ausgezeichnet geschafft hat, ist Shirley Curry. Die 82-Jährige aus dem US-Bundesstaat Virginia zockt am liebsten das Rollenspiel Skyrim und teilt ihre Gaming-Sessions mit fast 400.000 Youtube-Abonnenten.

Curry ist verwitwet und hat vier Söhne, neun Enkelkinder und sogar einen Urenkel, wie sie selbst sagt. Und auch ihre Zuseher hat sie adoptiert: Alle Videos beginnt sie mit der Begrüßung "Guten Morgen, Enkelkinder". Und für nicht wenige ihrer Youtube-Fans ist Curry tatsächlich so etwas wie eine Ersatzgroßmutter, wie nicht wenige in den unzähligen Kommentaren unter ihren Videos schreiben.

Gute-Nacht-Geschichten mal anders!

Die rüstige Oma liest übrigens alle Kommentare selbst und verteilt liebevoll Herzen. Immer wieder gibt sie in Frage-und-Antwort-Videos Auskunft über sich und ihr Leben. So erzählte sie in einem Video kürzlich von ihrem Treffen mit anderen Youtubern in Seattle.

Auch in ihren Gaming-Session blödelt sie nicht herum, wie viele Youtuber, sondern versetzt sich wirklich in die Rolle ihrer Spielfigur. So sind ihre Videos für viele Fans regelrechte Gute-Nacht-Geschichten, wie sie sie von ihrer Großmutter vielleicht vorgelesen bekamen.

Neben ihrem Lieblingsspiel Skyrim versucht sich Curry immer wieder an anderen Games wie etwa Far Cry Primal, die sie mal mehr mal weniger intererssant findet. Ihre Fans liebe sie aber vor allem für ihre Skyrim-Session.

(L'essentiel/red)