Doch noch Open-​​World-​​Game für «Star Wars»?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im «Star Wars»-Universum ist der Teufel los. «The Last Jedi» hat dem Disney-Konzern zwar wie erwartet Milliarden in die Kassen gespült. Doch der Unmut der Fans über die neue Tonalität und den lieblosen Umgang mit den Legenden der Sci-Fi-Saga ist in der Fanbasis deutlich spürbar.

Auch was Games angeht, haben viele ein ungutes Gefühl. Die Kontroversen um die Mikrotransaktionen in «Star Wars Battlefront 2» haben den Verkäufen spürbar geschadet. Noch schlimmer aber ist der Imageverlust für Publisher Electronic Arts, den man sich mit den ungeliebten Lootboxen eingehandelt hat. Ein weiteres Fiasko darf man sich bei «Star Wars» also nicht erlauben.

Inserat als Leak

Da kommen die Gerüchte um das von den Fans seit langem gewünschte Open-World-Game gerade recht. Befeuert wurden sie durch ein Stelleninserat von EA, das der Website Gamespot.com aufgefallen ist. Bei der ausgeschriebenen Stelle wird eine Ingenieur-Führungskraft für das Entwicklerstudio in Vancouver gesucht. Sie soll «ein Team führen, das die Online-Features für ein ‹Star Wars›-Open-World-Projekt entwickelt».

Weitere Details wurden bei der Beschreibung nicht preisgegeben. Das Spiel soll allerdings auf mehreren Plattformen erscheinen. Erfahrung in «Matchmaking, Live-Services und Server-Host-Migration» seien für den Job zudem förderlich.

Zwar wurde der Begriff «Open World» umgehend aus dem Inserat entfernt, als die News in der Branche die Runde machten. Dennoch: Alles deutet darauf hin, dass ein «Stars Wars»-Game in dieser Form doch noch in die Gänge kommt.

Comeback für Visceral?

Tatsächlich könnte das Game ein Reboot jenes Titels sein, den das Visceral-Studio für EA am Entwickeln war. Das Studio war unter anderem verantwortlich für die Sci-Fi-Horrorserie «Dead Space» oder den «Battlefield»-Ableger «Hardline». Man arbeitete auch an einem Action-Abenteuer von «Star Wars», doch im Oktober 2017 wurde das Studio plötzlich geschlossen.

Als Grund nannte EA-Boss Patrick Söderlund grundlegende Probleme beim geplanten «Star Wars»-Game, das unter dem Codenamen «Ragtag» lief – und dessen Trailer an der E3 bereits zu sehen war. Doch: «In seiner jetzigen Form hat es sich zu einem Story-basierten, linearen Abenteuerspiel entwickelt. Wir haben das Konzept laufend mit Spielern getestet und darauf gehört, was und wie sie spielen wollen, und gleichzeitig fundamentale Veränderungen am Markt beobachtet», sagt Söderlund. «Uns wurde klar, dass wir das Design komplett auf den Kopf stellen müssen.»

Es ist gut möglich, dass man nicht nur das Design, sondern auch das Konzept neu überdacht hat – und «Ragtag» irgendwann 2019 als Open-World-«Star Wars»-Game auf den Markt kommen wird. Die von Mikrotransaktionen geplagten Fans, so viel ist sicher, würde es freuen.

(L'essentiel/srt)