Diese Gamestars auf Youtube musst du kennen

Seine Let's-Play-Videos haben ihn berühmt gemacht. Kürzlich hat Youtube-Star Pewdiepie als erste Einzelperson die 100-Millionen-Marke übersprungen. Und obwohl es beim schwedischen Blogger längst um sehr viel mehr als nur um Videogames geht, hatte auch Pewdiepie seine Anfänge als Gamer. Sein Erfolg gründet denn auch vor allem darauf, dass er die von ihm rezensierten Videospiele auf einmalig unterhaltsame Weise kommentierte. Doch der witzige Schwede ist längst nicht mehr der Einzige – hier sind sieben andere Game-Blogger, die Pewdiepie dereinst Konkurrenz machen könnten.

Handofblood

Handofblood aka Hänno aka Max ist vor allem deswegen bekannt, weil er sich bei seinen Videos durch originelle Kostüme immer besonders viel Mühe gibt. Damit unterscheidet er sich von vielen anderen seiner Game-Kollegen auf Youtube. Seine Idee scheint sich bisher jedenfalls bezahlt gemacht zu haben: Inzwischen kann er über 1,7 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal verbuchen.

Razorfist

Vorsicht, dieser Herr hier ist nichts für Leute mit schwachen Nerven! Im Eiltempo rattert der selbsternannte Rageaholic auf seinem gleichnamigen Channel seine Tiraden herunter, gespickt mit herrlich treffenden Seitenhieben, Beleidigungen und Kraftausdrücken gegen alles und jeden. Eigentlich ist Razorfist eher ein Comedian als ein Game-Blogger, bei seinen ausführlichen Gameplays und seinen bissigen Kommentaren zu aktuellen Ereignissen aus der Branche beweist er aber durchaus sehr viel Fachwissen in Sachen Videogames. Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Gronkh

Er hat momentan mehr als 4,8 Millionen Abonnenten und führt die Liste der erfolgreichsten Youtuber in Deutschland klar an. Auch die Zahl seiner Videoaufrufe kann sich sehen lassen: Sie beläuft sich auf über 3 Milliarden. Gronkh besticht auf seinem Channel vor allem durch die Vielfalt an Games, die er seinem Publikum vorführt. Dazu glänzt er mit Fachwissen und feinem Humor. Klar ist: Wer etwas mit Games anfangen kann, wird bei Gronkh immer bestens unterhalten und informiert.

Mark Brown

Eine etwas andere Ecke hat sich Mark Brown ausgesucht. Der Blogger arbeitete früher als Gamejournalist, heute wirkt er aber vor allem als Youtuber in Sachen Videogame. Auf seinem Kanal Game Makers Toolkit widmet sich Brown vor allem dem Gamedesign. Unterhaltsam, spannend und für jeden verständlich berichtet er über visuell besonders eindrückliche Titel. Ein Geheimtipp.

Paluten

Auch er ist aktuell überaus erfolgreich: Paluten hat mehr als 3,4 Millionen Abonnenten und über zwei Milliarden Aufrufe vorzuweisen. Besonderheit bei ihm: Seine Beiträge drehen sich mit Vorliebe um «Minecraft». Außerdem bietet der Deutsche immer interessante Vlogs an, und er berichtet über alles, was mit Gaming zu tun hat.

Andy Kelly

Der Journalist Andy Kelly schreibt für diverse Game-Magazine und führt den Youtube-Kanal Other Places. Hier setzt er besonders gelungenen Gamewelten filmisch ein Denkmal – mit stimmigen, mehrminütigen Clips, die er mit Soundtrack-Musik unterlegt. Kellys Videos entführen seine Fans in die fantastischen Welten von «Skyrim» oder «Red Dead Redemption» und sind es definitiv wert, entdeckt zu werden.

Prosafiagaming

Ganz klar: Prosafiagaming ist vor allem etwas für Mario-Liebhaber. Egal ob man sich die Geschichte der Nintendo-Figur und ihre vielen Auftritte in Game-Klassikern oder bloß die Evolution des Kusses von Mario und Peach verfolgen will – dieser Channel ist für jeden Mario-Fan ein Muss.

(L'essentiel/str)