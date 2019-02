Level-​​up für Battle-​​Royale-​​Games

Das Game kam aus dem Nichts: Weder Presse noch Fans ahnten, was in der Küche des Studios Respawn Entertainment («Titanfall») und eines der grössten Publisher, Electronic Arts (EA), brodelte – bis vergangene Woche mit «Apex Legends» ein Battle-Royale-Game vorgestellt wurde, das den derzeitigen Platzhirsch «Fortnite» das Fürchten lehren sollte. Das reine Online-Spiel, das nach dem «Hunger Games»-Prinzip funktioniert, schlug ein wie eine Bombe.

Der Hype um «Apex Legends» lässt sich einerseits natürlich mit der derzeitigen Beliebtheit von Battle-Royale-Spielen erklären. Entscheidender aber ist die herausragende Qualität des Games – und was es dem Genre Neues hinzufügt. So stürzen sich die maximal 60 Spieler nicht allein, sondern als dreiköpfige Squads in die Schlacht. Acht spielbare Charaktere warten auf den Kampf, ein jeder verfügt über Spezialfähigkeiten. Teams, die ihre Squads aufeinander abstimmen, können sich in diesem schnellen Game markante taktische Vorteile erarbeiten. Dass sich die Teammitglieder gegenseitig wiederbeleben und unter bestimmten Umständen auch zurück aus dem Totenreich holen können, fügt dem Genre eine weitere Neuerung hinzu.

«Apex Legends» ist weder ein Game für Haudrauf-Berserker noch für Schlafmützen: Je enger der Spielraum wird, desto schnellere Reflexe und bessere Strategien sind gefragt. Dass «Apex Legends» darüber hinaus auch optisch exzellent aussieht, setzt dem neuen Player auf dem Battle-Royale-Game die Krone auf.

(L'essentiel)