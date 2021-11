Amazon plant «Mass Effect»-​​Serie

Die Nachricht dürfte in der Gaming-Community für Luftsprünge sorgen: Amazon Studios soll in finalen Verhandlungen für eine Serienadaption der «Mass Effect»-Reihe stecken, wie das Branchenportal Deadline berichtet.

In dem auf allen großen Gaming-Plattformen erschienenen Science-Fiction-Hit übernimmt der Spieler die Rolle des Commander Shepard (Geschlecht und Äußeres sind in den Spielen frei wählbar) und stellt sich mit einer selbst zusammengestellten Crew im Raumschiff Normandy der Invasion einer hoch entwickelten Maschinenrasse entgegen.

Der Mix aus Action- und Rollenspiel-Elementen in Verbindung mit einer komplexen Geschichte katapultierte das ambitionierte Projekt in die Herzen unzähliger Gamer. Entsprechend spannend wird es, was Amazon aus der Vorlage macht. Gerüchten zufolge könnte Superman- und Witcher-Darsteller Henry Cavill mit von der Partie sein.

(dm/L'essentiel)