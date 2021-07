Nintendo enttäuscht mit Switch-​​Neuaufguss

In Anbetracht der neuen Hardware-Wunder der Konkurrenz von Sony und Microsoft wird in Gamer-Kreisen seit Monaten über eine potentere Variante der erfolgreichen Nintendo Switch spekuliert. Am gestrigen Dienstag lüftete der japanische Konzern den Vorhang und enthüllte die Nintendo Switch (OLED-Modell). Ab dem 8. Oktober geht die neue Konsole mit überarbeitetem Farbschema in den Verkauf, die den hohen Erwartungen der Fangemeinde allerdings nicht gerecht werden dürfte.

Wichtigste Neuerung ist ein etwas größerer 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit dünnerem Display-Rahmen. Außerdem wurde der ausklappbare Ständer überarbeitet und der interne Speicher auf 64GB aufgestockt (per SD-Karte erweiterbar). Zudem kommt die Konsole mit einer überarbeiteten Docking-Station, die nun auch ohne eingesteckte Switch als TV-Verbindung genutzt werden kann. Darüberhinaus gibt es nun einen LAN-Anschluss.

Am Innenleben der etwas in die Jahre gekommenen Konsole hat sich nichts geändert, wie das US-Medium The Verge berichtet. Somit liefert die OLED-Version der Switch die gleiche Gaming-Performance wie das aktuelle Modell und stellt für Besitzer der Konsole keinen besonderen Mehrwert dar. Im Netz hält sich die Begeisterung der Switch-Fans angesichts des mauen Updates auch sichtbar in Grenzen.

Grade die #SwitchOLED gesehen und denk mir grade nur... pic.twitter.com/UZ2YdgElMv — Gott Nicenstein (@GottNicenstein) July 6, 2021

Puh...also bei Nintendo geht es natürlich nicht um Leistung, aber zumindest ein neuer Chip hätte ja auch Energie gespart... #SwitchOLED — Kilian (@iKnowReview) July 7, 2021

Nintendo malt die #Switch einfach weiß an und macht einen LAN-Anschluss dran und nennt es neues Modell. Hart enttäuschend. Nur eine #SwitchOLED statt einer richtigen #SwitchPro. https://t.co/HlDypLLkUI — Jens W. (@ewigekaelte) July 6, 2021

(dm/L'essentiel)