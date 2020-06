«Cyberpunk 2077» hat einen brandneuen Trailer

Der brandneue Trailer enthält neues Filmmaterial, das die Welt, die Charaktere, die Geschichte und die Action von «Cyberpunk 2077» zeigt. Das Video gibt den Spielern einen neuen Einblick in die dunkle Zukunft von Night City und die Anfänge der Söldnerkarriere von V - dem ehrgeizigen Cyber-verbesserten Outlaw, in dessen Fußstapfen die Spieler im Open-World-Action-Adventure-Rollenspiel treten werden.

«Cyberpunk 2077» wird am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Die Version für Google Stadia soll im selben Jahr veröffentlicht werden. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X- und PlayStation 5-Konsolen erscheinen.

CD Projekt Red, Studio Trigger und Netflix kündigen ebenso eine brandneue Original-Anime-Serie namens «Cyberpunk: Edgerunners» an, die im selben Universum spielt wie das kommende Spiel «Cyberpunk 2077». Die Serie wird 2022 Premiere feiern. «'Edgerunners' erzählt eine eigenständige 10-Episoden-Geschichte über ein Straßenkind, das versucht, in einer von Technologie und Körpermodifikationen besessenen Stadt der Zukunft zu überleben. Er hat alles zu verlieren und entscheidet sich dafür, am Leben zu bleiben, indem er ein Kantenläufer wird - ein Söldnerverbrecher, der auch als Cyberpunk bekannt ist», heißt es in einer Pressemitteilung.

(L'essentiel/rfi)