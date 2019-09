Shooter-​​Abenteuer mit Hang zum Absurden

«Max Payne», «Alan Wake» und «Quantum Break» – das finnische Studio Remedy Entertainment weiß, wie man düstere Mystery-Thriller inszeniert. Im Optimalfall kommt dabei weder die Spannung noch die Action zu kurz. Bei «Control», dem neusten Titel aus dem Haus, wird das Ganze zudem mit einer tüchtigen Prise Horror/Fantasy und Metroidvania-Elementen gewürzt.

Zu Beginn des Abenteuers findet Protagonistin Jesse Faden nach langer Suche die Hallen des Federal Bureau of Control in New York. Das auch als «ältestes Haus» bezeichnete Gebäude wurde auf übernatürliche Art und Weise versteckt. Wenig verwunderlich also, dass hier auch sonst wenig mit rechten Dingen zu und her geht.

Alles ganz anders

Als Jesse über die Schwelle jener Behörde tritt, die sich der Kontrolle paranormaler Elemente verschrieben hat, merkt sie schnell, dass einiges im Argen liegt. Eine böse Macht hat die Kontrolle über das Büro übernommen, mordet vor sich hin und verwandelt diejenigen, die nicht sterben, in willenlose Sklaven. Jesse stolpert in der Folge über den Körper des Direktors, der sich mit seiner Waffe selbst gerichtet hat. Als sie die seltsam geformte Pistole in ihre Hand nimmt, hat sie plötzlich eine Vision – und ist auf einmal selbst die Direktorin der Behörde.

Klingt verrückt? Das ist es auch. «Control» ist ein abgefahrenes, verwirrendes und reichlich komplexes Mystery-Abenteuer, das mehr als einmal in einem absurden WTF-Erlebnis mündet. Man muss sich schon auf das Spiel einlassen, um richtig in die geheimnisvolle Welt einzutauchen. Sonst bleibt das neue Remedy-Abenteuer bloß ein visuell toll umgesetzter Shooter mit einer etwas zähen Handlung.

«Control», Remedy, für PC, PS4 und Xbox One erschienen.

(L'essentiel/est)