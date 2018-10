«Fortnite» erhält Halloween-​​Update

«Fortnite» bekoomt ein Halloween-Makeover verpasst: In den letzten Tagen sind verschiedene Dekorationen im Spiel aufgetaucht. So gab es Geister an Laternen in Tilted Towers und verzierte Häuser. Für viel Aufregung sorgt auch das Comeback einer der seltensten Skins überhaupt: Die Skull-Trooper-Skin ist ein Skelettkostüm, das neu veränderbar ist. Man kann zwischen zwei Farben –weiß oder grün – wählen. Auch eine Skelettfrau ist jetzt im Set. Dazu gehören eine abgefahrene Spitzhacke und ein Sarggleiter. Das Set kostet rund 45 Euro.

Dass das Skull-Trooper-Outfit wieder in den Shop kam, dürfte viele Spieler erstaunen. Die Skin war vor knapp einem Jahr zuletzt erhältlich.Darum ist das Kostüm dementsprechend selten.

Tanzend zum Sieg

Diese Woche wurde neben dem neuen Vierfachwerfer auch ein neuer Spielmodus hinzugefügt: Disco-Dominanz ist eine abgewandelte Version von «Höhenrausch für 50». Es sind zwei Teams à je 50 Spieler, die gegeneinander kämpfen. Nur muss man dabei Tanzflächen erobern, indem man darauf tanzt. Man bekommt Punkte für jede eingenommene beziehungsweise zurückeroberte Tanzfläche. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Speziell an diesem Modus ist auch, dass man respawnt wird, sobald man stirbt, und zwar mit allen Waffen, die im Inventar waren.

Der Vierfachwerfer, der aus dem Spielmodus «Rette die Welt» in den Battle-Royale-Modus übernommen wurde, schießt bis zu vier Raketen nacheinander ab. Die erzeugen zwar einzeln nicht so viel Schaden, aber miteinander reichen sie, um einen Spieler zu eliminieren.

Wohin geht die Insel?

Die Insel schwebt nun gut seit einer Woche umher. Gestartet ist sie über Loot Lake. Jetzt fliegt sie allen Runen nach, die der Würfel hinterlassen hat. Was das Ganze mit sich bringen wird, weiß noch niemand. Es wird aber viel spekuliert. Manche meinen, dass die Krater neben den Runen zu Vulkankratern werden, wie man sich schon in der Season 5 das neue Thema vorgestellt hat. Andere Fans gehen davon aus, dass die schwebende Insel zu Dusty Divot fliegt, um den Krater aufzufüllen, der zum Start der Season 4 durch einen Meteoriten verursacht wurde.

(L'essentiel/Joshua Cruiser)