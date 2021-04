Hobby-​​Piloten dürfen Luxemburg jetzt erkunden

Fliegen ist seit dem Beginn der Corona-Krise zu einer Seltenheit geworden. Am Rechner ist es aber weiterhin möglich und dank der aktuellsten Version des berühmten «Flight Simulator» realistischer als je zuvor. In der Software, die auf eine langjährige Geschichte zurückblickt, kann auf der ganzen Welt geflogen werden, allerdings ist der Globus nicht überall gleich detailliert nachgebildet. In Luxemburg gab es beispielsweise noch deutlichen Nachholbedarf – bis jetzt! Per Update haben die Entwickler diese Woche auch Frankreich und die Benelux-Länder in hochauflösender Grafik hinzugefügt.

Ein Trailer zeigt erste Bilder aus dem virtuellen Großherzogtum. Zu sehen sind das eindrucksvolle Schloss Vianden, sowie einige Straßenzüge in Kirchberg rund um das Nationale Sport- und Kulturzentrum (d'Coque). Natürlich flimmern auch spektakuläre Bilder aus dem virtuellen Frankreich, Belgien und den Niederlanden über den Bildschirm, die den Spielern des Simulators ab sofort in 4K-Qualität zur Verfügung stehen.

Voraussetzung für die fotorealistische Optik ist allerdings ein potenter Rechner. Rund 150 Gigabyte freier Speicher und eine schnelle Internetverbindung gehören noch zu den Basics. Wer das Spiel in voller Pracht erleben will, benötigt mindestens einen AMD Ryzen 7 Pro 2700X oder einen Core i7-9800X-Prozessor, 32 Gigabyte Ram, 8 Gigabyte Video-Ram und eine Radeon VII- oder Nvidia RTX2080-Grafikkarte. Wer erst noch eine deutlich vierstellige Summe in ein solches Rechner-Monster investieren muss, bekommt für den Preis vielleicht auch schon Rundflüge in einem echten Flugzeug.

(fl/dm/L'essentiel)