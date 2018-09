Näher an der Realität, dafür fallen weniger Tore

Pünktlich zum Ende des Sommers beginnt die virtuelle Fußballsaison und nach «PES 2019» kommt nun «Fifa 19» zum Anstoß. Nun rollt der Champions-League-Ball nicht mehr in «Pro Evolution», sondern neu in «Fifa 19», was das Fußballgame von EA Sports noch attraktiver für Fans machen dürfte.

Darüber hinaus haben die Entwickler weiter am Spiel geschliffen. Nun haben Spieler eine noch präzisere Kontrolle über Ball, Bewegungen der Feldspieler und Abschlüsse vor dem Tor. Was nicht nur gut ist, denn die exaktere Steuerung kommt zu einem Preis: Die Wahrscheinlichkeit für Fehler hat ebenso zugenommen wie die Chance, spektakuläre Tore zu schießen. Im Klartext: «Fifa 19» richtet sich noch stärker an echte Fußballfans. Gelegenheitsspieler dürften sich von den vielen Möglichkeiten hingegen überfordert und bisweilen enttäuscht sehen: Tore fallen nämlich seltener als auch schon, und bisweilen fühlt sich der Spielfluss in «Fifa 19» etwas zäh an.

Um den Spassfaktor zu erhöhen, warten neue Spielmodi mit Fun-Charakter auf die Spieler. So etwa ein Modus, der jegliche Regeln sausen lässt: Kein Foul, kein Abseits kann den Sturm aufs Tor bremsen. Daneben gibt es den bekannten Kampagnenmodus The Journey, neu mit drei Helden. Kurz: «Fifa 19» ist für Fans wegen des hohen Realitätsgrads nach wie vor das Fußballgame erster Wahl.

(L'essentiel)