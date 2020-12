«FIFA 21» gibt es jetzt auch auf Next-​​Gen-​​Konsolen

Electronic Arts hat mit dem weltweiten Release von «EA Sports Madden NFL 21» und «FIFA 21» auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 die nächste Generation der Sportspiele eingeläutet. Die Games bieten schnellere Ladezeiten, realistischere und flüssigere Spielerbewegungen, authentische Spiel- und Spieltagserlebnisse in den Stadien sowie Optimierungen bei Rendering und Ausleuchtung, die für noch größere Detailtiefe und verbesserte Spielergrafiken sorgen.

Auf PlayStation 5 beinhalten beide Titel dank des neuen DualSense-Controllers zudem neues haptisches Feedback, das ein noch intensiveres Spielerlebnis ermöglicht. «Madden NFL 21» präsentiert Spielerbewegungen der nächsten Generation auf der Grundlage echter Spielerdaten aus den NFL Next Gen Stats. Die Daten erfassen das Tempo und den Antritt jedes einzelnen NFL-Spielers und sorgen mithilfe von Frostbite für nahtlose, statistikbasierte Animationen.

«FIFA 21» versetzt die Spieler in ein packendes Fußballerlebnis, mit der EA SPORTS GameCam, die vom Look der allerbesten Fußballübertragungen inspiriert wurde und dem Deferred-Lighting-System «LiveLight Rendering», das sämtliche Aspekte des Spielerlebnisses auf dem Rasen optimiert. Tausende von authentischen Fangesängen, die exklusiv in den größten Wettbewerben der Welt aufgenommen wurden, darunter Bundesliga, Premier League und LaLiga, sorgen für die ultimative EA SPORTS-Audioatmosphäre.

(L'essentiel)