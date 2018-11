Die Killerikone im Anzug meuchelt wieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit Agent 47 kehrt der kälteste aller Mörder zurück. «Hitman 2» setzt die Geschichte von «Hitman» aus dem Jahr 2016 fort und schickt Agent 47 auf die Jagd nach der Organisation Shadow Client. Erneut geht es im Schleich- und Actiongame darum, die Gegner möglichst effizient und unentdeckt auszuknipsen.

«Hitman 2»

Erhältlich für PS4, Xbox One, PC;IO Interactive, WB Interactive Ent.



Spieler schlüpfen in den perfekt sitzenden Anzug des ikonenhaften Superkillers mit dem Barcode auf dem Hinterkopf, um die Schlüsselfiguren der Organisation auszuschalten. Agent 47 ist ein äußerst erfindungsreicher Held: Um an seine Opfer zu gelangen, verkleidet er sich und nutzt mit Bedacht die Umgebung und Verstecke. Auch seine Gegner kann er auf vielfältige Weise um die Ecke bringen. Will er sie vergiften oder von fallenden Gegenständen erschlagen lassen? Dreht er ihnen die Luft ab oder pustet er sie mit der schallgedämpften Kanone weg? Jede Situation erfordert andere kreative Lösungen.

«Hitman 2» bietet zwar nur sechs Level, ein jedes animiert jedoch dazu, mehrmals durchgespielt zu werden. Im kompetitiven Multiplayer-Mode «Ghost» können sich zudem zwei Spieler darin messen, wer geschickter und schneller zum Ziel kommt. «Hitman 2» ist hingegen nichts für Spieler, deren Finger locker am Abzug sitzt. Das Game erfordert Geduld, besonnene Taktik und Einfallsreichtum. Trotz etwas plumper Story und altbackener Grafik macht «Hitman 2» mörderisch viel Spaß.

(Jan Graber/L'essentiel)