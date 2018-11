Spieler kämpfen um Portale in der Hauptstadt

«Eine neue außerirdische Energiequelle wurde auf der Erde entdeckt. Sie wird über Portale übertragen. In Luxemburg sind die Gëlle Fra oder das Einhorn, das eine der Fassaden des Place d'Armes schmückt, Portale», erklärt Patrick Perez, Spieler von «Ingress».

Am Samstag werden sich mehr als 300 Spieler mit ihren Smartphones in diese Portale in der Hauptstadt hacken. Mitglieder beider Fraktionen, die in diesem Augmented-Reality-Videospiel vertreten sind, werden vor Ort sein. Die Erleuchteten, die diese Energie kontrollieren wollen, und der Widerstand, der versucht, die Menschheit davor zu bewahren. Die luxemburgischen Spieler haben sich einen Kurs im Herzen der Hauptstadt ausgedacht, der ausländischen Fans Luxemburg-Stadt näherbringt und es ihnen gleichzeitig ermöglicht, virtuelle Medaillen zu gewinnen.

«Das Spannende an «Ingress» ist die Wiederentdeckung von Orten», sagt Patrick Perez. Die Spieler sind dabei sehr unterschiedlich. «In Bezug auf das Alter reicht es von Teenagern bis hin zu Rentnern. Und alle Berufe sind vertreten». Am Samstag um 10 Uhr geht es in der Brauerei in Luxemburg los, die Registrierung erfolgt online.

(Séverine Goffin/L'essentiel)