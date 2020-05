Erscheint «GTA 6» exklusiv für PlayStation 5?

Der Epic Games Store bietet von Zeit zu Zeit kostenlose Vollversionen von Spielen für den PC an. Wie die Seite Gamepressure nun aber berichtet, soll die nächste Aktion alle davor in den Schatten stellen: Angeblich wird ab Donnerstag die Vollversion von Rockstar Games’ «GTA 5» für alle User gratis erhältlich sein. Diese Information habe man aus sicherer Quelle erfahren.

Dabei hätte Rockstar eigentlich keinen Grund dafür. Alleine zwischen Mai 2019 und Februar 2020 hat sich das Spiel 10 Millionen Mal verkauft. Insgesamt wurden seit dem ersten Release im September 2013 (damals noch für PS3 und Xbox 360) 120 Millionen Exemplare von «GTA 5» abgesetzt.

Und auch an einer anderen Front gibt es – spekulative – Diskussionen zur Zukunft der «GTA»-Reihe. Der sechste Teil soll sich laut Gerüchten in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden und könnte bald angekündigt werden. Der kostenlose Vorgänger wäre eine gute Möglichkeit. Fans mutmaßen nun auch, dass das neue Game exklusiv auf Sonys PlayStation 5 erscheinen könnte. Wie sie darauf kommen? Das Logo von Rockstar Games taucht nicht in einer Übersicht jener Studios auf, die an Inhalten für die Xbox Series X arbeiten.

(L'essentiel)