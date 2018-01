Ein Spiel so gut wie eine packende Netflix-​​Serie

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Life is Strange» war 2015 eines der schönsten und emotionalsten Spiele der letzten Jahre – und ein echter Überraschungserfolg. Zwei Jahre später hat die interaktive Erzählung mit «Before the Storm» wenig überraschend einen Ableger erhalten. Dieser setzte die Geschichte aber nicht etwa fort, sondern stellte die Vorgeschichte um das Mädchen Max und ihre Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, ins Zentrum.

Das Prequel «Before the Storm» handelt von der 16-jährigen Chloe, ihrer Freundschaft zu Rachel und vom Verlust ihres Vaters. Max aus dem Vorgänger spielt keine direkte Rolle mehr. Sie wird zwar in Tagebucheinträgen immer wieder mal erwähnt, taucht im Spiel aber nirgends auf.

Einmalige Stimmung

Die bisher erschienenen zwei Kapitel von «Before the Storm» konnten das Niveau des Vorgängers auf eindrückliche Weise halten. Obwohl ein anderes Studio das Zepter übernommen hat, wurden die Trademarks beibehalten. Man setzte weiterhin auf einen tollen Soundtrack, stimmige Bilder und gerade genug Drama, damit die Geschichte nie langweilig wird.

Ton, Atmosphäre und Spielgefühl blieben so einmalig wie in «Life is Strange». Da drückte man auch gern mal ein Auge zu, dass das Game grafisch nicht mit vergleichbaren Titeln mithalten kann.

Der erste Teil, «Awake», schaffte es, die chaotische Gefühlswelt von Teenagern erneut so zu zeigen, dass man mit der Protagonistin Chloe mitleidet. Die zweite Episode «Brave New World» dagegen litt ein wenig unter dem Status als Bindeglied zwischen Anfang und Ende von Chloes Geschichte.

Krönender Abschluss

Mit der Ende Dezember erschienenen dritten Episode «Hell is Empty» (DLC für Konsolen und PC, Square Enix) findet die Geschichte nun aber ihren krönenden Abschluss. Das Teenie-Drama deckt erneut viele Facetten im Leben von Jugendlichen ab, vom Drogenmissbrauch über erste sexuelle Fantasien bis hin zu latenten Zukunftsängsten. Im Fokus stehen jedoch Themen wie Liebe, Vertrauen, Verlust und die Suche nach der Wahrheit.

Wie bisher beeinflussen die Entscheidungen des Spielers den Verlauf der Geschichte – die Episoden werden so zu einer Art interaktiven TV-Serie. Vor allem die entscheidenden Szenen aus der letzten Episode sind noch einmal richtig aufwühlend. Zumal es deutlich persönlicher zu- und hergeht als bisher.

Als Spieler kommt man am Ende in ein moralisches Dilemma, das nicht einfach zu entscheiden ist. Fans von «Life is Strange» können jedenfalls bedenkenlos zugreifen. Denn wer auf eine emotionale Story Wert legt, kommt definitiv auf seine Kosten. Und wer dachte, Videogames könnten keinen Tiefgang haben, wird hier auf eindrückliche Art und Weise eines Besseren belehrt.

(L'essentiel/srt)