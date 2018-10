Beweise dich für Sparta!

Auf zu den Griechen! «Assasin's Creed Odyssey» spielt in der Heimat von Sokrates und Hippokrates. Im Spiel begibt man sich auf eine abenteurliche Reise durch das antike Griechenland. Für die Umsetzung hat Ubisoft viel Aufwand betrieben. Um zu zeigen, dass der Titel auch authentisch ist, hat der Entwickler unseren Redakteur für einen Augenschein nach Griechenland eingeladen.

Auf dem Programm standen Stippvisiten an verschiedenen historischen Schauplätzen in Athen und Delphi. Dort lernten die angereisten Journalisten in mehreren Workshops den richtigen Umgang mit Bogen und Speer. Auch wurden sie dazu gedrillt, eine Phalanx zu bilden – eine griechische Kampfformation für das Schlachtfeld. Im Video sehen Sie, was den Designern und Game-Entwicklern als Vorlage diente.

(L'essentiel/20Minuten/tak)