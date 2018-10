Was man von der BlizzCon 2018 erwarten kann

Am 2. und 3. November findet wieder die BlizzCon statt – die Hausmesse des Entwicklers Blizzard Entertainment. Die Macher von Warcraft, StarCraft, Diablo und Co. versprechen jede Menge Highlights für Fans. Es gibt gute Gründe, die Livestreams aus dem Anaheim Convention Center (Kalifornien, USA) zu verfolgen.

Ankündigungen

In den vergangenen Jahren stürmten 26.000 Besucher die Messe – nicht zuletzt, weil Blizzard die BlizzCon gerne für Neuvorstellungen nutzt. Das können Trailer für kommende Spiele sein oder komplett neue Enthüllungen. Im Jahr 2014 zeigte das Studio mit Overwatch etwa seine erste neue Marke seit zwei Jahrzehnten. Doch auch Erweiterungen für bestehende Spiele feiern hier oft Premiere, so geschehen im Vorjahr mit World of Warcraft: Battle for Azeroth und Hearthstone: Kobolde & Katakomben.

In diesem Jahr könnte es höllisch werden. Bereits im August hatte Blizzard offiziell bestätigt, dass sich «mehrere Diablo-Projekte in Arbeit» befinden. Bereits davor hatte es Hinweise gegeben, dass die Fantasy-Welt Sanktuario erweitert wird, darunter ein Stelleninserat für einen Dungeon-Designer. Direkt nach der Eröffnungszeremonie der BlizzCon am 2. November findet das Panel «Diablo – Wie geht es weiter?» statt, in dem die Macher über die Zukunft der Serie sprechen wollen.

Möglicherweise steht also eine Ankündigung ins Haus. Diablo 4, eine Erweiterung für Diablo 3 oder doch ein Handy-Ableger? Ungewiss.

E-Sport

Rundherum finden zahlreiche E-Sport-Matches mit Teilnehmern aus aller Welt in Blizzards diversen Games statt. Auf Vor- und Eliminierungsrunden folgen die Finalspiele folgender globaler Ligen:

StarCraft II WCS Global Finals

WoW Arena World Championship

Overwatch World Cup

Hearthstone Global Games

Im MOBA-Game Heroes of the Storm alleine alleine geht es um ein Preisgeld von einer Million US-Dollar.

Rahmenprogramm

Flankiert werden die Podiumsdiskussionen vom mittlerweile legendären Cosplay-Wettbewerb und Community-Aktionen. Zudem – und das bringt Fans daheim zugegebenermaßen wenig – sind neu angekündigte Inhalte vor Ort spielbar.

Zumindest ein «neues» Blizzard-Game kann man auch ohne BlizzCon Anfang November daheim spielen: Diablo 3 erscheint für Nintendo Switch. Was ja thematisch auch wieder zur erhofften großen Ankündigung auf der Messe passen würde ...

