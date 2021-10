Controller fällt ins WC – E-​​Sportler verliert Turnier

«Super Smash Bros. Ultimate» ist das beliebteste E-Sport-Spiel auf der Nintendo Switch. Das Kampfspiel, das sein Debut im Jahr 1999 auf dem Nintendo 64 machte, hat viele Fans. Das Arbeitsgerät, wenn man so sagen möchte, ist der Controller, der mit aller Sorgfalt von den Spielern und Spielerinnen gepflegt wird. Denn jeder E-Sportler und jede E-Sportlerin gewöhnt sich an ihn.



Auch der erfolgreiche E-Sportler Kolawole «Kola» Aideyan hat sich an seinen Controller gewöhnt. An einem der größten «Super Smash Bros. Ultimate»-Turniere schaffte es der US-Amerikaner ins Halbfinalee, doch dann ging alles schief. «Kola» musste auf die Toilette und natürlich lässt er seinen Controller nicht einfach unbeaufsichtigt irgendwo liegen, darum nahm er ihn mit auf die Toilette. Doch irgendwie, war «Kola» mit seinen Gedanken nicht bei der Sache und der Controller fiel aus seiner Hand und flog direkt in die Schüssel.

Sein Freund und E-Sportler Ethan «Peanut» Mastermander, der mit ihm auf der Toilette war, schilderte die Situation so: «Ich war gerade am Hände waschen als ich ein ‹Plup›-Geräusch aus seiner WC-Kabine hörte und er ‹Noooo› schrie.» Die beiden Profi-Gamer probierten mit einer gründlichen Reinigungsaktion den Controller zu retten, doch das Ding hatte einen Wasserschaden. Das Turnier wurde pausiert und man wusste nicht weiter. Kolawole «Kola» Aideyan entschied sich, mit einem Ersatzcontroller zu spielen.



Nach kurzer Umgewöhnungszeit ging das Turnier weiter. «Kola» war aber klar im Nachteil. Denn ein neuer Controller fühlt sich etwa so an, als würde man einer Profi-Skifahrerin fünf Minuten vor dem Rennen neue Ski von einer anderen Marke geben oder Lewis Hamilton müsste, anstatt mit seinem Mercedes, das Formel-1-Rennen mit einem Haas bestreiten. Kurz und Knapp : Kolawole «Kola» Aideyan verlor das Halbfinalee des «Smash Con Fall Fest»-Turniers.

(L'essentiel/Marc Gerber)