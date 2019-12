Das große Ringen um die beliebten Twitch-​​Streamer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es begann mit dem bekanntesten «Fortnite»-Streamer Tyler «Ninja» Blevins,der mit Microsoft einen Millionendeal einging und von Twitch zu deren Plattform Mixer wechselte. Kurz darauf folgten der Shooter-Profi Michael «Shroud» Grzesiek und «Destiny»-Spieler Cory «Gothalion» Michael. Sie alle zeigen sich nun exklusiv auf Mixer.

Seit kurzem buhlt auch Facebook um die Influencer der Gaming-Welt. Der Social-Media-Titan lancierte letztes Jahr Facebook Gaming. Jedoch konnte sich die Plattform gegenüber der Konkurrenz nicht durchsetzen. Jetzt tut es Facebook Mixer gleich und schnappt sich für große Summen bekannte Twitch-Streamer. Bereits gewechselt hat der bekannteste «Hearthstone»- und «Teamfight Tactics»-Streamer, Jeremy «DisguisedToast» Wang.

Facebook holt sich Rekordsieger

Nun kündigt der größte «Smash Bros.»-Streamer und ehemalige E-Sportler Gonzalo «Zero» Barrios ebenfalls an, exklusiv auf Facebook zu streamen. «Facebook erlaubt es mir, neue Optionen wie Charity-Streams anzugehen», sagt der 24-Jährige in einem Ankündigungsvideo. So streamte er bereits im Namen einer Organisation für psychische Erkrankungen und sammelte für diese Spenden.

Auf Social Media zeigen sich die Follower von Zero und DisguisedToast mehrheitlich enttäuscht. Facebook sei für viele eine noch unausgereifte Plattform für Game-Streaming. So müssten sich Nutzer zum Zuschauen mit ihrem persönlichen Account einloggen, was die Anonymität verhindere.

Zero gehört zu den besten «Smash»-Spielern der Welt. Er hält den Guinness-Weltrekord für die größte Siegesserie an Turnieren. Zwischen November 2014 und Oktober 2015 gewann er in den Staaten 53 Turniere nacheinander. Er zog sich 2018 von den Wettkämpfen zurück und widmete sich Vollzeit dem Streaming.

(L'essentiel/rca)