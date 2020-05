So gut werden Spiele auf der PS5 aussehen

«Lumen in the Land of Nanite» heißt die Tech-Demo, die das Entwickler-Duo Brian Karis und Jerome Platteaux von Epic Games in einem neu veröffentlichten Video sichtlich stolz präsentiert. Das gezeigte voll spielbare Level läuft auf Epics Unreal Engine 5 auf - und da werden die meisten Gamer hellhörig - Sonys kommender PS5.

Zu sehen gibt es in dem Spiel-Ausschnitt, der eine Abenteurerin durch eine mythische Tempelhöhle jagt, nicht nur extrem hochauflösende Texturen, sondern auch extrem realistische Lichtberechnungen und atemberaubende, flüssig dargestellte weite Landschaften.

Zum Start der kommenden Sony-Konsole wird das hier gezeigte Grafikgerüst aber noch nicht final sein. Im kommenden Jahr soll die Unreal Engine 5 dann aber die neue Playstation zum Schwitzen und Gamer zum Staunen bringen.

(dm/L'essentiel)