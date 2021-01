Die ewige Sucht «World of Warcraft»

Und täglich grüßt das Murmeltier. So oder so ähnlich wie im Film mit Bill Murray geht es vielen Gamern, wenn es um «World of Warcraft» geht. Das Online-Rollenspiel (MMORPG) ist seit mehr als einem Jahrzehnt die unangefochtene Nummer eins, wenn es um Online-Fantasiewelten geht. Schon fast pünktlich alle zwei Jahre gibt es eine neue Erweiterung, die die Geschichte von Menschen, Orcs und all den weiteren Rassen weiterbringt.

Das Grund-Spielprinzip bleibt aber immer das gleiche: Töte diesen Gegner, sammle diesen Gegenstand, gehe zu diesem Charakter oder gehe in ein Dungeon. Die ganzen Mechaniken wurden über die Jahre vereinfacht, dass wirklich auch jeder Spieler ohne große Mühe anfangen kann und zurecht kommt.

«World of Wacraft» hat ebenfalls seit Jahren bei jedem Add-on Release die höchsten Abonnementenzahlen, denn es reicht nicht, sich nur die neue Erweiterung zu kaufen, man braucht auch noch ein Abonnement, das 12 Euro monatlich kostet. 5,5 Millionen Gamer zahlen dies im Moment, was für Entwickler Blizzard heißt: Sie machen alles richtig.



Doch schon jetzt ist klar: In ein paar Monaten sind die Abo-Zahlen wieder unter fünf Millionen. Vielen geht es ähnlich wie dem Verfasser dieses Artikels. Man kauft sich das Add-on – in diesem Fall «Shadowlands» – spielt einen Charakter auf die Maximalstufe, spielt vielleicht noch ein paar Dungeons und vergisst das Abonnement zu kündigen, bis man merkt, dass Blizzard immer noch Geld von einem bekommt.

(L'essentiel/Marc Gerber)