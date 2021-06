EA zeigt Materialschlacht in «Battlefield 2042»

Es fällt schwer, das Inferno, welches die Entwickler Dice und EA im neuen «Battlefield 2042»-Trailer entfachen, in Worte zu fassen. Nach Ausflügen in die Weltkriege und auch in die moderne Kriegsführung ist der Spiel im neuesten Ableger der Reihe in einer nahen Zukunft unterwegs, genauer gesagt im Jahr 2042.

Eine mitreißende Geschichte wird es für das Szenario aber eher nicht geben. «Battlefield 2042» besinnt sich auf die Ursprünge der Reihe und setzt komplett auf einen abwechslungsreichen Multiplayer-Modus, in welchem sich bis zu 128 Spieler in allen erdenklichen Kriegsgeräten bekämpfen können. So finden die ausufernden Schlachten nicht nur am Boden, sondern auch zu Wasser und in der Luft statt.

Ob mit Helikoptern, Panzern, Luftkissen-Fahrzeugen oder Düsenjets, der fünfminütige Trailer lässt kein Szenario aus und endet schließlich sogar in einem zerstörerischen Tornado mitten in einer Großstadt. Ob die Entwickler den Schlachtenbombast auch in gute spielerische Bahnen gelenkt bekommen, können Gamer ab dem 22. Oktober auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 ausprobieren.

(dm/L'essentiel)