So spielt sich der Xbox-​​Kracher «Halo Infinite»

«Halo 5: Guardians» war für viele Fans der traditionellen Xbox-Shooter-Serie nicht gerade eine Offenbarung. Die Hälfte des Games bestritt man nicht einmal als kultiger Master Chief, sondern lief als Spartan Jameson Locke durch die Gegend. Der war zwar auch ganz cool, aber eben nicht so cool wie der Master Chief. «Halo Infinite» scheint diesen Fehler auszumerzen, denn der Fokus liegt wieder ganz auf dem grün gekleideten Helden der Reihe.

Im Rahmen eines Livestreams am Donnerstag hat Microsoft erstmals Gameplay-Material aus «Halo Infinite» gezeigt. Die Entwickler von 343 Industries versporechen das «größte und komplexeste Halo, das es jemals gab». Das Game erscheint im Herbst für Xbox Series X, Xbox One und PC. Auf der neuesten Konsole wird das Kampagnen-Gameplay bei 60fps laufen, die Spielwelt ist ein Halo-Ring, der mehr als doppelt so groß ist wie die Welten der beiden Vorgänger-Teile zusammen.

Die neue Gameplay-Demo demonstriert eine Vielzahl der Waffen und Ausrüstungen, die dem Master Chief zur Verfügung stehen – von dem bekannten MA40-Sturmgewehr über die neue hochpräzise VK78 Commando bis hin zur verheerenden Plasmawaffe Ravager. Neu in «Halo Infinite» ist die Grappleshot, mit der der Master Chief die Entfernung zu Feinden verringern, Objekte zu sich ziehen und sich auf völlig neue Weise im Terrain fortbewegen kann.

(L'essentiel/red)