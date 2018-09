Kommt jetzt der große Vulkanausbruch?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Um die Season 6 bei «Fortnite» ranken sich derzeit viele Gerüchte. Der Entwickler Epic Games hält sich mit Infos ­zurück. Hinweise auf mögliche Neuerungen gibt es in der ­Ordnerstruktur des Games. Ein Twitter-Nutzer FNLeak hat ­darin Tiernamen und Bezeichnungen für Waffentarnungen entdeckt. Letztere wurden schon lange von der Community ­gewünscht, und Tiere wären sicher eine interessante Abwechslung.

Über das mögliche Thema der kommenden Season wird viel spekuliert. Einige behaupten, dass das ultimative Böse oder die dunkle Macht kommen könnten. Ein Hinweis darauf könnte ein mysteriöser Würfel sein, der sich seit dem 26. August durch das Spiel bewegt. Das Objekt wurde in Städten wie Fatal Fields, Retail Row oder Pleasant Park gesichtet. In der Nacht auf Mittwoch hat der Würfel einen Gebäudeteil in Tilted Towers zerstört.

Geräusche in Loot Lake

Zum Season-Ende hofft die Community auf einen Mega­event, wie es damals der Raketenstart war, der die Season 4 beendete. Es steht im Raum, dass ein Vulkan bei Loot Lake ausbrechen könnte. Hinweise darauf gibt es ebenfalls in der Ordnerstruktur des Games. Zu finden sind dort Vulkangeräusche und Feueranimationen.

Es wäre ein spektakulärer Abschluss, der die eher langweilige fünfte Season nochmals spannend machen würde. Sie endet nächsten Dienstag. Voraussichtlich am Mittwoch startet Season 6. Es ist zu erwarten, dass die Server wegen des großen Ansturms überlastet sein werden.

