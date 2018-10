Riesen-​​Frust für Käufer der neuen iPhones

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wer sein neues iPhone per Kabel aufladen will, sollte besser zweimal hinschauen, ob der Strom wirklich fließt. Zahlreiche Nutzer berichten im offiziellen Apple-Forum, dass ihr Gerät nicht korrekt lade, wen es am Lightning-Kabel hänge.

«Es ist ein echtes Problem. Manchmal lädt das iPhone einfach nicht – egal, was ich versuche», berichtet ein entnervter Käufer. Das Problem trete meist auf, wenn das Mobiltelefon vorher nicht genutzt worden sei, schreibt ein anderer. «Wenn ich das Display am iPhone aktiviere, das Kabel aus- und wieder einstecke, dann geht es», schreibt er weiter.

Man nennt es «Chargegate»

Der Youtuber Lewis Hilsenteger hat sein jüngstes Video auf seinem Kanal Unbox Therapy diesem Problem gewidmet. In rund neun Minuten geht er den iPhone-Ladehemmungen auf den Grund. Das «Chargegate», wie er es nennt, konnte er sowohl auf dem iPhone XS und dem XS Max reproduzieren (siehe Video).

Die Lösung dürfte aber einfacher sein, als zuerst angenommen. Beim «Chargegate» dürfte es sich nämlich lediglich um ein Software-Problem handeln. So berichtet etwa 9to5mac.com, dass bei Nutzern von älteren iPhones und iPads seit der Aktualisierung auf das Betriebssystem iOS 12 ebenfalls Ladeprobleme aufträten.

Außerdem scheint Apple das Problem bereits gelöst zu haben. Bei einem iPhone XS Max mit iOS 12.1 tritt es nicht mehr auf. Bisher gibt es diese System-Version aber erst als Beta-Version für Entwickler. Betroffene müssen sich wohl noch eine Weile gedulden. So schreibt Techradar.com, dass iOS 12.1 wohl nicht vor Ende Oktober veröffentlicht wird. Es sind im Übrigen nicht die ersten Probleme, die Apple-Nutzer derzeit beschäftigen. So klagten Käufer der neuen Modelle schon letzte Woche über schwachen Empfang und schlechte Laufzeiten.

(L'essentiel/tob)