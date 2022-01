Darum solltest du dein Handy nicht im Bett aufladen

Viele Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer laden ihre Handys über Nacht auf. Das allein ist laut Experten für Elektrotechnik noch keine Gefahr für die Sicherheit. Problematischer wird es, wenn das Handy während des Aufladens nicht auf dem Nachttisch liegt, sondern mit im Bett oder gar unter dem Kopfkissen.

Dass das äußerst gefährlich werden kann, zeigt ein Facebook-Post von CPR Kids aus Australien. Darin hat die Organisation, die sich für Sicherheit und Gesundheit von Kindern einsetzt, Bilder geteilt, die ein angesengtes Leintuch und ein Apple-Ladegerät zeigen. «Haben Ihre Kinder ein Tablet oder ein Handy auf Weihnachten bekommen? Dann stellen Sie sicher, dass sie diese niemals im Bett aufladen», heißt es im Post.

Vorsicht vor günstigen Kabeln

Viel eher rät die Organisation, Smartphones beim Aufladen auf einer ebenen Fläche weit weg von brennbarem Material wie Kopfkissen, Bettlaken oder Matratzen aufzuladen. Außerdem solle man immer sicher stellen, dass sich keine Fremdobjekte in der Ladebuchse oder am Ladekabel befinden. Auch von der Verwendung von günstigen Ladekabeln, die nicht direkt vom Hersteller des Smartphones stammen, sollte abgesehen werden.

Die Ladekabel sollten sich auch stets in guter Kondition befinden. Wie auf den Bildern von CPR Kids zu sehen ist, können beschädigte oder geknickte Kabel zu Problemen führen. So können diese zu elektrischen Schocks oder gar zu Bränden führen. Wenn man also bemerkt, dass ein Kabel beschädigt ist, sollte man dieses sofort austauschen und nicht versuchen, dieses mit Hausmitteln zu reparieren.

Nicht der erste Fall

Der Post findet auf Facebook viel Anklang. Mehr als 250 Personen haben Kommentare darunter hinterlassen. In einem dieser Kommentare heißt es: «Ich habe mein Handy mal auf einem Buch auf meinem Schreibtisch aufgeladen. Das Handy hat sich so stark erhitzt, dass das Buch zu brennen begonnen hat. Der schreckliche Geruch hat uns darauf aufmerksam gemacht. Zum Glück haben wir nicht geschlafen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Handy sich in einem Bett stark erhitzt hat und es zu einem Brand gekommen ist. Im Jahr 2016 berichtete ein Polizeirevier aus New York auf Twitter von einem Fall, bei dem sich das Handy in ein Kopfkissen einbrannte. Auch damals hatte sich der Akku stark erhitzt.

(L'essentiel/Dominique Zeier)