So kontert der Huawei-​​Gründer gegen die USA

Die USA befürchten, dass Huawei-Technik ein Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage sein könnte. Für diese Anschuldigungen konnten die Amerikaner bislang keine Beweise vorlegen. Wie Nytimes.com vor einigen Jahren berichtete , drang die NSA, der größte Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten, jedoch in das Netzwerk des chinesischen Unternehmens ein. Das Ziel war es, die Technologie von Huawei so zu manipulieren, dass die USA sämtliche Kunden und Nutzer von Huawei-Produkten ausspionieren können.William Plummer, ein Manager von Huawei in den USA, äußerte sich wie folgt dazu: «Die Ironie ist, dass die USA genau das tun, was den Chinesen vorgeworfen wird». Und laut dem Artikel der «New York Times» geht die NSA bereits seit dem Jahr 2007 gegen Huawei vor. Unter anderem wurde in dieser Zeit auch die Kommunikation des Huawei-Präsidenten Ren Zhengfei abgefangen.