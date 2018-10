Das bedeutet das R beim neuen iPhone

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab diesem Freitag ist das iPhone XR, das Apple im September angekündigt hat, offiziell erhältlich. Nach dem iPhone XS und XS Max bringt der Hersteller damit im Herbst ein drittes, mit einem Preis von 879 Euro im Vergleich etwas günstigeres Smartphone auf den Markt.

Bislang war nicht bekannt, wofür die Bezeichnung XR steht. In einem Interview mit Engadget.com wartet der Apple-Marketing-Chef Phil Schiller nun mit einer etwas eigentümlichen Erklärung auf. Er erklärt, dass die Buchstaben, die Apple verwende, nie eine spezifische Bedeutung hätten.

Schnelle Dinge und Autos

Die persönliche Interpretation von Schiller lautet so: «Ich liebe Autos und Dinge, die sehr schnell sind, und R und S sind beides Buchstaben, die bei Sportautos verwendet werden», sagt der Apple-Manager. So haben etwa verschiedene Modelle von Porsche und Mercedes eine Bezeichnung mit R und S oder einem der beiden Buchstaben.

Das war nicht immer so. Bei der Ankündigung des iPhone 3GS im Jahr 2009 sagte Schiller noch, dass das S für Speed, also Geschwindigkeit stehe. Weil es das leistungsfähigste und schnellste iPhone sei, das Apple je gebaut habe. Beim iPhone 4S erklärte der heutige CEO Tim Cook, dass das S für Siri stehe. Beim iPhone SE war es ebenfalls Schiller, der in einem Interview mit Theverge.com die Abkürzung als Special Edition erklärte.

«Zahlen sind relativ»

Im Interview verteidigte Schiller auch das Display des iPhone XR. Dieses ist im Gegensatz zum XS und XS Max nicht ein OLED- sondern ein LCD-Bildschirm und löst statt mit 458 nur mit 326 Pixeln pro Inch auf. Dass dies technisch veraltet sei, lässt Schiller im Interview nicht gelten.

«Um das Display zu beurteilen, muss man es anschauen», sagt der Apple-Marketing-Chef. Und er ist davon überzeugt: «Wenn man die einzelnen Pixel nicht erkennt, sind Zahlen relativ.» Auch bei der Kamera wurden Abstriche gemacht: Statt einer Doppelkamera gibt es nur eine Linse beim XR. Dennoch erhält auch das iPhone XR den neuesten Apple-Chip A12 und verfügt über die Face-ID-Gesichtserkennung.

(L'essentiel/swe)