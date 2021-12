Das Huawei Nova 9 im großen Check

Anfang Dezember hat Huawei eine gänzlich neue Handy-Reihe vorgestellt, die den Namen Nova trägt und sich zu den bereits bestehenden Huawei-Modellen – der P-Serie, der Mate-Serie und der Y-Serie – dazu gesellt. Das erste Gerät in der Nova-Reihe heißt Nova 9 und richtet sich explizit an eine jüngere Generation an Vloggerinnen und Vloggern, Influencerinnen und Influencern und Personen, die Freude am Filmen und Fotografieren haben. Wir haben das Handy getestet.

Schickes Design

Das Nova 9 liegt äußerst bequem in der Hand. Mit nur 7,77 Millimetern Dicke und 175 Gramm ist das Gerät leicht und geschmeidig. Außerdem verfügt es über abgerundete Ecken und einen gewölbten Bildschirm, der dem Handy einen eleganten Look verleihen. Heraus sticht allerdings das Kameragehäuse, das relativ groß daher kommt und auf der Rückseite hervorsteht. Die Hauptkamera ist in einen großen, silbernen Kreis eingelassen, während die drei weiteren Linsen ebenfalls kreisförmig darunter angeordnet sind. Das hebt das Gerät deutlich von herkömmlich rechteckigen Kamera-Boxen ab.

Das Handy ist mit 6,57 Zoll auch relativ groß. Zum Vergleich: Das iPhone 13 Pro verfügt über eine 6,1- und das iPhone 13 Pro Max über einen 6,7-Zoll-Bildschirm. Die beiden Geräte wiegen allerdings 204 respektive 240 Gramm, sind also deutlich schwerer als das Nova 9.

Die Kameras

Nun aber zum größten Verkaufsargument des Nova 9: den Kameras. Das Gerät verfügt auf der Rückseite über vier Linsen – eine 50-MP-Hauptkamera, eine 8-MP-Ultraweitwinkellinse und eine Tiefen- und Makro-Kamera mit jeweils 2 MP. Damit kann das Gerät natürlich nicht mit einem Flagship wie beispielsweise dem Samsung Galaxy S21 Ultra mithalten, im Vergleich zur 12-MP-Kamera des iPhone 13 schlägt sich das Nova 9 aber äußerst gut. Das zeigt sich auch im alltäglichen Gebrauch. Die Fotos kommen scharf, klar und gut belichtet heraus. Das gilt auch für die Selfie-Kamera, die über beeindruckende 32 MP verfügt.

Das ist auch wichtig, denn besonders am Nova 9 ist nicht nur die Hardware, sondern auch der Vlogging-Modus, der das Aufnehmen von Clips für Plattformen wie Youtube oder Tiktok vereinfachen soll. Mit diesem ist es möglich, Split-Screen Videos aufzunehmen, die Bilder aus der Front- und Rückseiten-Kamera gleichzeitig zeigen. Dabei hilft eine KI-Bildstabilisierung. «Vloggen war nie einfacher», schreibt Huawei.

Der große Nachteil

Nach wie vor sind Huawei-Geräte aufgrund der Handelsbeschränkungen mit den USA nicht mit Google-Services wie Gmail, Google Maps oder dem Google Play Store ausgestattet. Apps, die von vielen gerne benutzt werden – wie Whatsapp oder Facebook – können nicht direkt über den Huawei-Store heruntergeladen werden. Zwar hat das Unternehmen in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, ein eigenes, ausgiebiges Angebot an Apps und Dienstleistungen bereitzustellen, für viele ist die Google-Sperre aber ein schlagfertiges Argument gegen die Handys. Hinzu kommt, dass das Gerät nicht über 5G-Technologie verfügt und einzig in einer 4G-Variante verfügbar ist.

Wem dies aber egal ist, der könnte mit dem Nova 9 gut bedient sein, denn auch preislich gesehen befindet sich das Gerät in einer erschwinglicheren Kategorie. Das Handy kostet etwa 465 Euro. Seit Dezember ist es in den Farben «Starry Blue» und «Black» im Handel erhältlich.

(L'essentiel/Dominique Zeier)