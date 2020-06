«Hey Siri, ich werde gerade von der Polizei angehalten»

Sprachbefehle wie «Hey Siri, wie spät ist es?» oder «Hey Siri, spiel Musik» sind äußerst beliebt und nützlich. Nun macht aber ein weiterer Befehl die Runde, von dem viele noch gar nichts wissen. Er lautet: «Hey Siri, I’m getting pulled over» was zu Deutsch so viel heißt wie: «Hey Siri, ich werde angehalten.» Damit gemeint ist, dass man gleich von der Polizei kontrolliert wird.

Sobald dieser Befehl aktiviert wird, schaltet Siri die Kamera des iPhones an und Musik, die läuft, aus. Außerdem wird laut The Verge die Helligkeit des Bildschirms heruntergeschraubt und eine Video-Aufnahme wird gestartet. Falls gewünscht, kann die Funktion das aufgenommene Video samt Standortinformationen auch an einen vertrauten und zuvor festgelegten Kontakt senden, wie in diesem Video zu sehen ist:

Erstellt wurde diese Funktion vom Programmierer Robert Petersen bereits im Jahr 2018. Im Licht der augenblicklichen Geschehnisse in den USA und dem Rest der Welt, was Polizeigewalt und Demonstrationen gegen Rassismus angeht, wurde die Funktion aber upgedatet.

«Wie eine Body-Cam»

Bei diesem Programm handelt es sich allerdings nicht um eine einfache App, die heruntergeladen werden kann, sondern eine zusätzliche Siri-Funktion, die installiert werden muss. Wer dies tun möchte, muss zuerst einmal sicherstellen, dass auf dem iPhone mindestens iOS 12 läuft. Danach muss man diese Funktion aus dem App-Store herunterladen. Um schließlich den gewünschten Shortcut zu aktivieren, besucht man diesen Link mit dem Safari-Browser des iPhones.

Peterson hat dieses Feature erfunden, da er findet, dass dies dasselbe sei, als wenn Polizisten eine Body-Cam tragen. «Es scheint mir, dass es nicht schaden kann, wenn man eine Aufnahme davon hat, wenn man von der Polizei angehalten wird», so Peterson gegenüber dem Business Insider.

Bisher ist diese Funktion nur für iPhones verfügbar. Bei Android gibt es kein eingebautes Äquivalent, es sind aber eine Reihe von Apps im Playstore zu finden, die ähnliche Funktionen bieten.

(L'essentiel/Dominique Zeier)