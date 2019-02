Diese Handys geben die meiste Strahlung ab

Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat weit über 3000 Handy-Modelle auf ihre Strahlkraft hin getestet und eine Liste der besten und schlechtesten Modelle veröffentlicht. Alle getesteten Smartphone-Modelle – selbst die, die schlecht abgeschnitten haben – liegen unter dem gesetzlichen Höchstwert.

Die Rangliste wurde anhand der SAR-Werte der Geräte erstellt. Dabei handelt es sich um die Menge an Energie, die vom Körper eines Menschen bei der Nutzung absorbiert wird. Je kleiner der entsprechende Wert ist, desto weniger wird das Gewebe durch die Strahlung erwärmt.

Große Unterschiede

Mit einem Wert von 1,58 Watt/kg schneidet das Modell Mi Max 3 vom chinesischen Hersteller Xiaomi am schlechtesten ab. Leicht darunter und am zweitschlechtesten steht es um das Oneplus 6T. Mit 0,17 Watt/kg gibt das Galaxy Note 8 vom südkoreanischen Hersteller Samsung nach Angaben des BfS am wenigsten Strahlung ab.

Welche zehn Modelle am besten und welche am schlechtesten abgeschnitten haben, sehen Sie in der Bildstrecke. Die komplette Datenbank, in der Sie die Werte für ihr eigenes Handy raussuchen können, finden Sie auf der Website des Bundesamts für Strahlenschutz.

(L'essentiel/swe)