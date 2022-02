Ab wann Luxemburgs Kinder Handys nutzen

Mehr als 40 Prozent der Kinder erhalten ihr erstes Smartphone vor ihren zwölften Lebensjahr, so der Jahresbericht der Plattform Bee Secure, der am Dienstag veröffentlicht worden ist. Die Regierungsinitiative, die eine sicherere Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) für Jugendliche fördern soll, stellte ihren «Radar 2022» vor, in dem zwei Umfragen unter Eltern und Jugendlichen enthalten sind.

«Wir sprechen von Trends, die über einen bestimmten Zeitraum beobachtet werden», erklärt Georges Metz, Direktor des Service national de la Jeunesse, der die Plattform Bee Secure koordiniert. Eine der Studien, die in Zusammenarbeit mit dem Institut TNS Ilres an einer Stichprobe von 412 Eltern durchgeführt wurde, zeigt, dass das Smartphone bei weitem das meistgenutzte digitale Gerät der über Zwölfjährigen ist – 97 Prozent nutzen es täglich.

44 Prozent der Drei- bis Elfjährigen benutzt mindestens einmal pro Woche ein Smartphone. Die Hauptaktivität in dieser Altersgruppe sind demnach Spiele, gefolgt vom Videokonsum.

Influencer als Gefahr?

Außerdem gaben 45 Prozent der befragten Eltern von Kindern zwischen zwölf und 16 Jahren an, dass ihr Kind an einem Wochentag mehr als drei Stunden pro Tag mit seinem Smartphone verbringe. Die in dieser Altersgruppe hauptsächlich vertretene Aktivität ist das Chatten.

Die größte Gefahr für die Drei- bis 16-Jährigen sehen die befragten Eltern in der Zeit, die diese online verbringen. Nicht altersgerechte Inhalte sowie Desinformation und Fake News sind die beiden anderen Risiken, die für diese Altersgruppe am häufigsten genannt werden. Auch der Einfluss von Influencern wird für alle Altersgruppen von drei bis 30 Jahren als Risiko eingeschätzt. Laut den Rückmeldungen der 17- bis 30-Jährigen sind Hassrede, Cybermobbing und Gewaltvideos die häufigsten negativen Erfahrungen, die sie im Internet erleben.

Zudem erhebt die Studie die von den Eltern auferlegten Regeln für eine angemessene Nutzung. Bei den Zwölf- bis 16-Jährigen verbieten 80 Prozent der Eltern die Nutzung des Smartphones während der Mahlzeiten und 67 Prozent verlangen, dass das Telefon über Nacht ausgeschaltet wird.

