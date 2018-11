Wird so das Samsung Galaxy S10 aussehen?

Seit letztem Jahr maximieren die Smartphone-Hersteller ihre Displays bis zum Rand und scheitern bei dem Konzept lediglich an der Front-Kamera. Um das Problem zu umgehen, hat Apple im 2017 die sogenannte Notch eingeführt, die im eigentlich randlosen Display eine viel diskutierte Einkerbung darstellt, in der Sensoren und Kamera untergebracht sind. Samsung scheint mit seinem kommenden Flaggschiff-Handy nun neue Wege zu gehen.

So postete der Twitter-Account Ice universe kürzlich dieses Foto, das angeblich das neue Spitzenmodell zeigen soll. Was sofort auffällt: Das Galaxy S10 weist statt einer Notch ein Loch für die Front-Kamera in der rechten oberen Ecke auf. Weiter soll es über einen Fingerabdruckscanner unter dem Screen sowie über eine neue 3-D-Gesichtserkennung verfügen. Es wird vermutet, dass das Handy Ende Februar im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt wird.

(L'essentiel)