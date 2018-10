Das Mate 20 Pro erhält eine Dreifachkamera

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstag hat der chinesische Hersteller sein neustes High-End-Handy vorgestellt. Wir konnten uns das Mate 20 Pro bereits vorab anschauen. Das Smartphone bietet Innovationen und muss sich keinesfalls vor der Konkurrenz verstecken – im Gegenteil.

Die neue Dreifachkamera des Mate 20 Pro ist in der Mitte der Rückseite angebracht. Die neue Dreifachkamera des Mate 20 Pro ist in der Mitte der Rückseite angebracht.

Im Bereich der Sicherheit bietet das Handy mit dem sogenannten 3-D-Face-Unlock eine ähnliche Gesichtserkennung, wie man sie vom iPhone her kennt. Mit dieser kann nicht nur das Handy selbst entsperrt, es können auch einzelne Apps oder Dateien damit geschützt werden. Neu wurde der Fingerabdruck-Scanner statt auf der Rückseite direkt unter dem Display angebracht.

Großer Akku zum Teilen

Der Akku des neuen Smartphones verfügt über eine Kapazität von 4200 mAh und gehört somit zu den größten bei den High-End-Handys. Dank einer neuen Schnellladefunktion mit 40W Leistung kann die Batterie in 30 Minuten auf rund 70 Prozent geladen werden. Dank der Rückseite aus Glas wird nun zusätzlich auch kabelloses Laden unterstützt.

Ein Novum ist das sogenannte Reverse-Charging. Die Funktion ermöglicht es, anderen Smartphone-Nutzern Strom vom eigenen Akku zu spenden. Dies funktioniert mit allen Handys, welche eine entsprechende Funktion zum kabellosen Laden unterstützen. Um das Feature zu nutzen, müssen die Rückseiten beider Smartphones aneinandergehalten werden.

Schnellerer Prozessor

Beim Mate 20 Pro hat Huawei erstmals den neuen Kirin-980-Chip verbaut, der an der Internationalen Funkausstellung in Berlin vorgestellt wurde. Es ist der erste Huawei-Prozessor, der im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Durch den präziseren Herstellungsprozess kann Huawei auf derselben Fläche etwa 1,6-mal so viel Rechenpower unterbringen.

Der neue Prozessor ist aber nicht nur einfach schneller. Er ermöglicht auch komplett neue Anwendungen. So können nun nicht nur einzelne Fotos, sondern auch gleich ganze Videos in Echtzeit manipuliert und mit Effekten versehen werden. So gibt es zum Beispiel einen Filter, der alle Farben außer Rot aus einer Videoaufnahme entfernt (siehe Video oben).

Neue Kamera-Architektur

Auf den von anderen Huawei-Handys bekannten Monochrom-Sensor wurde beim Mate 20 Pro verzichtet. Stattdessen gibt es eine Dreifachkamera, bei der es neben einem Tele- und einem Weitwinkel-Objektiv nun zusätzlich eines mit Ultraweitwinkel gibt. Damit können etwa große Gebäude oder Personengruppen mit dem Handy fotografiert werden.

Zusätzlich ermöglicht das neue Objektiv auch eine neue Makro-Funktion. Mit dieser kann man Motive aus einer Minimaldistanz von zweieinhalb Zentimetern fotografieren. In einem ersten Test wurde das Sujet eines Schmetterlings dabei äußerst scharf und detailreich dargestellt.

Das Mate 20 Pro hat einen 6,39 Zoll großen Display, 6 Gigabyte RAM, 128 Gigabyte Speicher und ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Das neue Huawei-Handy ist ab Anfang November zu einem Preis von 999 Euro erhältlich.

(L'essentiel/swe)