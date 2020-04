Bug bei Google Maps führt zu App-​​Crash

In der vergangenen Nacht hat Google scheinbar eine fehlerhafte Datei für Google Maps publiziert, die bei vielen Geräten zum Absturz mehrerer Apps geführt hat. Erstmals über den Bug gesprochen wurde in verschiedensten Foren wie beispielsweise «Issue Tracker», Reddit oder ycombinator.com, als mehreren Nutzern auffiel, dass Google Maps und viele damit verknüpfte Apps immer wieder abstürzten.

Hi Justin, thanks for flagging this to us. Our team is aware of the issues and is working on a fix. Stay tuned!