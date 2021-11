Bastelt Tesla an einem eigenen Smartphone?

Lässt Tesla-Chef und Tausendsassa Elon Musk bald auch auf dem Smartphone-Markt mit? Aktuell überschlägt sich das Netz mit Gerüchten. Ebenfalls die Runde machen Entwürfe des Designers Antonio De Rosa, die zeigen, wie das Handy aussehen könnte.

Kommt das Gerät (möglicher Name «Tesla Model Pi»), dann wird es weltweit Elon Musks Satelliten-Internet namens Starlink nutzen können. Zudem wird es, so die Mutmaßungen, als Fernsteuerung und Türöffner für Teslas dienen und, wie bei Musk üblich, technisch top sein. Bedauerlich: Offiziell ist gar nichts

suspected Tesla Smartphone 's some speces has exposed:



4K resolution screen

Snapdragon 895 chipset

100MP camera

2TB storage

Star link support

Solar charging support



Don't know whether it is right or not.#Tesla #Teslaphone pic.twitter.com/u4O7AhVhJJ