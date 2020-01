Sieht so das neue Samsung Galaxy S20 aus?

Die Bilder des neuen Samsung Galaxy S20 wurden vom XDA-Autor Max Winebach auf Twitter gepostet. Er habe die Bilder von einer Quelle, die anonym bleiben wolle. Design-technisch gibt es recht wenig Überraschungen. Beim altbekannten Infinity-O-Display ist die Selfie-Kamera vom Rand in die obere Mitte gewandert, das Kamera-Setup hat sich deutlich geändert, der Bixby-Button für Samsungs hauseigenen Sprachassistenten ist ebenso wie der 3,5mm-Kopfhöreranschluss verschwunden.

Von dem Flaggschiff-Smartphone sollen am 11. Februar mindestens drei Varianten vorgestellt werden: das reguläre Galaxy S20, das Galaxy S20+ und ein Galaxy S20 Ultra.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7