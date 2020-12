Forscher erfinden Handy-​​Display, das sich selbst heilt

Für all diejenigen unter uns, die ein wenig tollpatschiger veranlagt sind und ihre Smartphones öfter schrotten, als es ihnen und ihren Versicherungen lieb ist, gibt es jetzt eine geniale Erfindung, auf die sie sich freuen dürfen.

Denn es steht fest: Glaslos wird ganz groß! Das gläserne Zeitalter ist bald vorüber (und damit auch die unschönen Begleiterscheinungen wie Brüche). Die Displays der Zukunft werden mit alternativen Materialien ausgestattet sein.

Die Helden der Stunde sind Forscher des Korea Institute of Science and Technology. Diese haben ein neues Material entwickelt, das sich bei Kratzern oder anderen Schäden selbst heilen kann. Statt dem Einsatz von Glas setzen sie bei der Herstellung auf eine Mischung aus Leinsamen und farblosem Polyimid. Das Material kommt bereits bei faltbaren Smartphones zum Einsatz. Das Funktionsprinzip ist überaus intelligent: Bei einem Bruch repariert sich das Material selbst, indem der Ölbestandteil der Oberfläche in die Risse eindringt. Gelangt das Öl in Kontakt mit Luft, härtet es automatisch - und weg sind die Risse. Nun braucht es noch einige weitere Tests, bis es zum Einsatz kommen kann.

(L'essentiel/ga)