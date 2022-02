Das sind die neuen Samsung Galaxy-​​Flaggschiffe

Heute hat Hersteller Samsung eine ganze Reihe neuer Geräte enthüllt. Zu den Highlights zählen die beiden Smartphone-Modelle S22 und das S22 Ultra. Die neuen Handys sind dünner und leichter als die Vorgänger. Allerdings bewegen sich die Werte im Millimeterbereich.

Auffällig ist jedoch das neue Design des S22: Der Rahmen ist abgerundet, die Kamera sitzt auf der Rückseite flach im Gehäuse, wodurch das Ganze elegant wirkt. Spannend ist auch der Einsatz der Materialien. Laut dem Hersteller ist das Modell nämlich mit verstärktem Aluminium umrandet, was zusätzlichen Schutz bieten soll, wenn das Gerät einmal herunterfällt.

Plastik aus dem Meer

Zudem setzt Samsung bei der Herstellung nun vermehrt auf recycelte Materialien. Zusammen mit externen Partnern holt Samsung treibende Fischernetze aus den Ozeanen. Diese werden dann in Material für das S22 umgewandelt. So besteht unter anderem die Tastenhalterung des Handys zu 20 Prozent aus Ozeanplastik. Auch das Lautsprechermodul sowie Teile der Ein-/Aus- und Lautstärketasten bestehen aus dem Material.

Aufgemotzt wurde sonst vor allem die Kamera. So nimmt der Sensor nun mehr Licht auf, was für bessere Fotos und auch für bessere Videos in der Nacht sorgt. Die Handys haben eine 50-Megapixel-Hauptkamera, ein Tele mit zehn Megapixel und ein Ultraweitwinkelobjektiv mit zwölf Megapixel. Praktisch ist die neue Funktion namens Autoframing. Dabei werden Personen auf eine Entfernung von bis zu fünf Metern automatisch erkannt und in den Fokus gesetzt beim Filmen.

Ultra hat mehr Akku

Während im S22 ein Akku mit 3700 und im S22+ einer mit 4000 mAh verbaut ist, steckt im größeren Ultra-Modell eine Batterie mit 5000 mAh. Dies sollte selbst Vielnutzerinnen und Vielnutzern für eine Laufzeit von mehr als einem Tag ausreichen. Das XL-Modell hat einen größeren Bildschirm, eine noch bessere Kamera, mit 108-Megapixel-Auflösung, sowie einen zusätzlichen optischen Zehnfachzoom.

Ab dem 25. Februar werden das Galaxy S22 und das S22+ verfügbar sein. Die Preise starten bei 829 Euro. Das Modell S22 Ultra wird ebenfalls ab dem Datum verfügbar sein. Hier starten die Preise bei 1319 Euro.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)