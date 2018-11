Google kann jetzt Anrufe für die Nutzer erledigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Internertriese Google prescht auf dem Sektor der künstlichen Intelligenz vor und veröffentlicht in den USA auf ausgewählten Geräten die «Duplex» genannte Funktion. Diese ermöglicht es, dass der Googles Sprachassistent einfache Anrufe für seine Nutzer erledigt. So kann man ihm auftragen, einen Friseurtermin zu vereinbaren oder eine Restaurant-Reservierung anzufragen.

Der Google Assistant erledigt diese Aufgabe dann unabhängig im Hintergrund und kann auch flexibel auf Nachfragen des Gesprächpartners am anderen Ende der Leitung reagieren. Da die Stimme des Assistenten in Klang und Wortwahl mittlerweile sehr nah an einem echten Menschen ist, gibt sich der Assistant zu Beginn eines jeden Gesprächs als solcher zu erkennen.

Wie VentureBeat berichtet, startet das neue Feature zunächst in ausgewählten Städten in den USA. Zunächst werden lediglich Restaurant-Reservierungen möglich sein.

(dm/L'essentiel)