Sexsüchtiger verklagt Twitch auf 23 Millionen Euro

Leicht bekleidete Frauen auf der Streaming-Plattform Twitch sind dem Gamer Erik Estavillo zum Verhängnis geworden. Der selbst ernannte Sexsüchtige gibt den Streamerinnen die Schuld, seine Krankheit zu fördern. Darum will er die Plattform auf 23 Millionen Euro anklagen.

Laut dem «Daily Mirror» wurde die Beschwerde und Klage beim Obersten Gericht von Kalifornien eingereicht, dem Heimatort von Estavillo. Darin steht: «Der Kläger hat keine Möglichkeit, die Streams nach Geschlecht zu filtern, daher wird er in der Vorschau mancher Streams automatisch leicht bekleideten Frauen ausgesetzt.»

Selbstverletzung durch Masturbieren

Im Schreiben wird im Detail aufgelistet, welche Folgen seine Krankheit für ihn auf Twitch hatte. So habe Estavillo sich durch exzessives Masturbieren mehrmals selber verletzt, was Schmerzen und Entzündungen zur Folge hatte.

Außerdem habe er seine Augen beschädigt, weil er stundenlang die Brüste der Streamerinnen auf den Monitoren anstarren musste. Neben der Geldklage will der Kläger mehr als 20 weibliche Streamerinnen von Twitch sperren lassen. Sie hätten alle seine Sucht gefördert (siehe Bildstrecke).

Legitime Klage?

In der Community gibt es Zweifel, ob die Klage auch wirklich seriös sei. Es ist nicht das erste Mal, dass Estavillo in der Gaming-Branche eine Klage einreicht. In der Vergangenheit habe er bereits große Namen wie Nintendo, Sony, Blizzard und sogar Microsoft vor Gericht gezogen. Erfolg damit hatte er bisher nicht.

