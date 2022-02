Holpriger Start für Trumps Plattform «Truth Social»

Donald Trumps eigene Online-Plattform hat am Montag einen holprigen Start hingelegt. Zwar war das Interesse an der Truth Social genannten App groß, doch stießen Nutzer und Nutzerinnen beim Versuch, sie herunterzuladen, auf Fehlerverweise oder wurden auf eine Warteliste gesetzt. Bis Ende März soll die App laut dem Unternehmen Trump Media and Technology Group (TMTG) vollständig einsatzfähig sein. Von ihr erhofft sich der Ex-Präsident ein Comeback in den Online-Netzwerken.

Am Montagmorgen führte «Truth Social» die Rangliste der am häufigsten heruntergeladenen Apps im US-App-Store von Apple an und schlug damit Plattformen wie Tiktok, Youtube und Instagram. Doch gab es beim Versuch, die App herunterzuladen, erhebliche Probleme. Dies führte bei einigen Nutzern und Nutzerinnen von Twitter, wo Trump im Januar 2021 gebannt wurde, zu Spott.

Mehrere Nutzer und Nutzerinnen erhielten die Meldung: «Etwas ist schiefgelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.» Ein AFP-Journalist erhielt die Nachricht, dass er «aufgrund der großen Nachfrage» auf eine Warteliste gesetzt worden sei. «Wir lieben Sie, und Sie sind für uns nicht nur eine Nummer», hieß es. «Aber Ihre Nummer auf der Warteliste lautet: #170.174.»

